Samsung Galaxy S22 станет одним из самых компактных Android-флагманов с аккумулятором на 3700 мАч

Серия Samsung Galaxy S22 — одно из самых ожидаемых устройств в последнее время. Флагманская серия от Samsung, которая, как ожидается, выйдет в эфир где-то в начале 2022 года, утекает в массовом порядке со стороны таких компаний, как Ice Universe. А теперь тот же источник сообщил, что самое экономичное устройство S22 — Samsung Galaxy S22 — будет оснащено аккумулятором емкостью 3700 мАч.

Размер батареи крошечный по сегодняшним меркам, особенно с учетом того, что процессоры, которые используются в флагманских телефонах, как известно, очень прожорливы. Однако размер имеет смысл, учитывая, что телефон будет довольно компактным, даже более удобным для использования в кармане, чем недавно анонсированный iPhone 13.

Разница в размерах по всем параметрам. Ice Universe заявляет, что S22 будет меньше по длине, ширине и толщине, чем iPhone 13, размер которого уже составляет 146,7 x 71,5 x 7,7 мм.

Это фактически делает S22 одним из самых компактных флагманов Android за последнее время. В последний раз Samsung демонстрировал нечто подобное с S10e с размером экрана 5,8 дюйма. Размер S22 будет немного больше, хотя его диагональ составит 6,06 дюйма.

Наконец, будущий компактный флагман Samsung будет иметь скорость зарядки 25 Вт. Это ниже, чем скорость зарядки 45 Вт (10 В, 4,5 А), поддерживаемая его более крупными братьями и сестрами — S22 + и S22 Ultra.

Другие известные вещи о Samsung Galaxy S22 включают в себя его и S22 +, которые пропускают датчики камеры Samsung GN1 и GN2 и вместо этого выбирают недавно выпущенный датчик камеры ISOCELL GN5 . Кроме того, линейка S22 может иметь процессор Snapdragon 898 в Индии. Устройства не будут поставляться с камерами под дисплеем, а будут иметь камеры с дырочками. Ожидается, что они начнут массовое производство в следующем месяце и, вероятно, будут доступны для покупки с января 2022 года.

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