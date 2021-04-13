Смартфон Samsung Galaxy S22 получил камеру Olympus

В сети опубликовали компьютерные рендеры перспективного смартфона Samsung Galaxy S22 с основной камерой на 200 Мп.

По задумке создателя рендера, главной особенностью аппарата является рекордная на текущий момент камера, причем она создана при участии компании Olympus.

Стоит напомнить, Samsung уже анонсировала смартфон с камерой на 200 Мп, который могут представить в текущем году, а вот сотрудничество Samsung и Olympus является слухом.

Стоит отметить, что многие крупные производители смартфонов сейчас работают с производителями цифровых фотокамер.

Так, Huawei сотрудничает с Leica, а OnePlus с Hasselblad, тогда как компания Nokia уже давно ведет совместную разработку камер с ZEISS.