Redmi: продано 3,2 млн Redmi Note 13 Pro, которые почти полностью устроили покупателей

Серия смартфонов Redmi Note 13 Pro от Xiaomi оказалась очень успешной на китайском рынке. Всего за некоторое время после выпуска в сентябре было продано более 3,2 миллиона устройств этой серии.

Компания также отметила, что получила высокие оценки и положительные отзывы о Redmi Note 13 на популярной китайской платформе JD.com, где уровень удовлетворенности пользователей составляет более 98%.

Важно отметить, что в отличие от мирового рынка, где серия включает модели с поддержкой как 4G, так и 5G, в Китае Xiaomi представила только 5G-модели.

Серия Redmi Note 13 включает три модели: Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro 5G и Note 13 Pro + 5G.