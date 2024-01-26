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Redmi: продано 3,2 млн Redmi Note 13 Pro, которые почти полностью устроили покупателей

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Серия смартфонов Redmi Note 13 Pro от Xiaomi оказалась очень успешной на китайском рынке. Всего за некоторое время после выпуска в сентябре было продано более 3,2 миллиона устройств этой серии.

Компания также отметила, что получила высокие оценки и положительные отзывы о Redmi Note 13 на популярной китайской платформе JD.com, где уровень удовлетворенности пользователей составляет более 98%.

Важно отметить, что в отличие от мирового рынка, где серия включает модели с поддержкой как 4G, так и 5G, в Китае Xiaomi представила только 5G-модели.

Серия Redmi Note 13 включает три модели: Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro 5G и Note 13 Pro + 5G.

Redmi Note 13R Pro с 12 ГБ ОЗУ и камерой на 108 Мп оценен в 25 тыс. рублей

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