Redmi Note 13R Pro с 12 ГБ ОЗУ и камерой на 108 Мп оценен в 25 тыс. рублей

Китайская компания Xiaomi представила свой новый бюджетный смартфон Redmi Note 13R Pro, который обещает привлечь внимание потребителей своими характеристиками и доступной ценой. Устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, и его стоимость составляет всего 1999 юаней, а это около 25 тыс. рублей.

Redmi Note 13R Pro имеет OLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400х1080 пикселей. Этот дисплей поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц и имеет пиковую яркость 1000 нит, что обеспечивает яркое и четкое отображение.

Мощность и производительность смартфона обеспечивает чип MediaTek Dimensity 6080 (или Dimensity 810), который поддерживает сети пятого поколения. Вместе с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища, этот чип обеспечивает быструю и плавную работу устройства.

Камера Redmi Note 13R Pro оснащена основным сенсором разрешением 108 Мп и вспомогательным сенсором на 2 Мп. Это позволяет снимать высококачественные фотографии и записывать видео. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и позволяет делать качественные селфи.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Это позволяет быстро заряжать устройство и использовать его весь день без необходимости постоянно подзаряжать батарею.

Redmi Note 13R Pro работает на операционной системе Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14. Это обеспечивает удобство использования и доступ к различным функциям и приложениям.