Анонсирован Redmi Note 13 Pro+ с 200-мегапиксельной камерой

Redmi официально заявила о предстоящем анонсе серии смартфонов Redmi Note 13 в Китае в этом месяце. Особое внимание уделено ключевым характеристикам модели Redmi Note 13 Pro+ 5G. Также отмечено, что данная серия является результатом совместной работы Redmi, Samsung и MediaTek.

Согласно информации, серия Redmi Note 13 будет включать не менее трех моделей: Note 13, Note 13 Pro и Note 13 Pro+. Основное внимание на плакате уделяется характеристикам Pro+. В частности, отмечается, что основной камерой Redmi Note 13 Pro+ станет специальная версия 200-мегапиксельного сенсора камеры Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition с значительными размерами сенсора 1/1,4 дюйма.

Это обещает стать самой быстрой 200-мегапиксельной камерой в индустрии. Информация также подтверждает, что у модели Note 13 Pro может быть аналогичная 200-мегапиксельная камера. Генеральный директор Redmi, Лу Вейбининг, подчеркивает, что новая серия продвигает грани обработки изображений для доступных смартфонов, представляя значительное улучшение стандартов качества изображения в мире мобильных устройств.

Для достижения этой цели Redmi тесно сотрудничала с MediaTek, проведя тщательную совместную оптимизацию для улучшения базовой архитектуры обработки изображений как в программном, так и в аппаратном плане. Вместе с интеграцией технологий обработки изображений Xiaomi, таких как «бионическое восприятие» и «фьюжн-оптика», линейка Note 13 обещает предложить выдающиеся возможности в области фотографии.

Плакат также подтверждает, что Note 13 Pro+ будет первым устройством, работающим на новом 4-нм процессоре MediaTek Dimensity 7200-Ultra. Отчеты свидетельствуют о его восьмиядерной архитектуре ЦП, включая 2 ядра Cortex-A715 с тактовой частотой 2,8 ГГц и 6 ядер Cortex-A510. В дополнение к этому в нем интегрированы графический процессор Arm Mali-G610 и энергоэффективный процессор искусственного интеллекта APU 650.