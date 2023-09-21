Redmi Note 13 5G получил низкий ценник и до 12 ГБ оперативной памяти

Компания Redmi представила новый смартфон — Redmi Note 13 5G, являющийся очередной моделью популярной серии.

Аппарат оснащен процессором MediaTek Dimensity 6080 и оперативной памятью LPDDR4X, а также флеш-памятью типа UFS 2.2. Диагональ IPS-экрана составляет 6,67 дюйма при разрешении 2460х1080 пикселей и частоте обновления 120 Гц. Защита дисплея обеспечивается стеклом Gorilla Glass 5, в отличие от флагманских моделей с более прочным Victus.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп, основной модуль состоит из двух сенсоров, основного на 108 Мп и вспомогательного на 2 Мп. Ёмкость батареи 5000 мАч, поддерживается быстрая 33-ваттная зарядка.

Толщина смартфона 7,6 мм, вес 173,5 г. Аппарат оснащен сканером отпечатков, ИК-портом, Bluetooth 5.3, аудиоразъемом, в недорогой смартфон даже добавили защиту от воды IP54.

Смартфон предлагается в комплектациях 6/128 ГБ за 150 долларов, 8/128 ГБ — 165 долларов, 8/256 ГБ — 190 долларов и 12/256 ГБ — 220 долларов. Таким образом, Redmi Note 13 5G является доступной моделью с поддержкой современных технологий.