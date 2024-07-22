Redmi K70 Ultra стал самым продаваемым смартфонов в КНР за три часа с начала продаж

Компания Redmi, известный производитель мобильных устройств, представила свои новые продукты на рынке Китая.

19 июля были представлены смартфон Redmi K70 Ultra, а также складные телефоны Xiaomi Mix Fold 4 и Mix Flip. Уже на следующий день, 20 июля, Redmi начала продажу своего нового смартфона.

В компании похвастались удачными продажами смартфона, сообщив, что он пользуется просто поразительным спросом. Конкретные цифры не называют, но представители Redmi заявили о новом рекорде продаж в этом году.

За три часа с момента продаж было продано огромное количество устройств, которые почти мгновенно стали самыми продаваемыми во всех ценовых сегментах на всех онлайн-платформах в Китае.