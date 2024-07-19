Xiaomi представила четвертое поколение складного смартфона MIX Fold 4

Xiaomi представила свою новую модель смартфона — Xiaomi MIX Fold 4. Это уже четвертое поколение модели, которое в отличие от предшественника получило изменения, в том числе и в плане дизайна.

Так, дизайн прямоугольного модуля камеры заднего вида был изменен: он стал больше, чем у предыдущей модели, и нижний край модуля стал изогнутым.

Кнопка включения на устройстве также выполняет функцию сканера отпечатков пальцев, и она производится компанией Godix. В складном телефоне установлен фирменный движок Dragon Bone Engine 2.0, который повышает надежность и сохраняет его тонкость.

Для уменьшения веса используется углеродное волокно T800H. Утверждается, что срок службы шарнира составляет 500 000 раз. Толщина устройства в сложенном виде составляет 9,47 мм, а в разложенном — 4,59 мм, что приближает его к размерам Honor Magic V3. Вес складного телефона составляет 226 граммов, и он также сертифицирован по стандарту IPX8, обеспечивая водонепроницаемость.

Основной внешний дисплей Xiaomi MIX Fold 4 имеет размер 6,56 дюйма с изогнутыми краями. Внутренний дисплей составляет 7,98 дюйма и имеет разрешение 2488 x 2224 пикселей.

Оба экрана оснащены OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 3000 нит, поддержкой HDR10 +, HDR Vivid и Dolby Vision для захватывающего просмотра. Внутренний экран также имеет ультратонкое стекло с камерой, расположенной под дисплеем.

Что касается камер, то Xiaomi MIX Fold 4 оснащен четырьмя камерами заднего вида, разработанными совместно с Leica. Включены 50-мегапиксельный основной сенсор, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 50-мегапиксельный портретный телеобъектив с 2-кратным увеличением и 50-мегапиксельный перископический сенсор с 5-кратным увеличением. Складной телефон также оснащен различными функциями Leica, такими как фильтры и стили фотосъемки.

Xiaomi MIX Fold 4 работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. Аккумулятор емкостью 5100 мАч позволяет заряжать устройство проводной зарядкой мощностью 67 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.

Для отвода тепла используется ультратонкая система VC. В качестве программного обеспечения устройство поставляется с HyperOS и имеет различные функции искусственного интеллекта. Складной телефон также поддерживает двустороннюю спутниковую связь.

Цена Xiaomi MIX Fold 4 начинается от 8 999 юаней (108 200 рублей) за базовую версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища.

Варианты с 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ стоят 9 999 юаней (120 300 рублей) и 10 999 юаней (132 400 рублей) соответственно. Складной телефон доступен в черном, белом и синем цветах.