Раскладушку Samsung Galaxy Z Flip впервые показали на видео

Раскладушку Samsung Galaxy Z Flip впервые показали на видео02.02.2020 22:33
Samsung Galaxy Z Flip будет представлен 11 февраля, и про этот раскладной смартфон известно уже практически все, включая его особенность.
Сегодня авторитетный инсайдер Ben Geskin показал будущую раскладушку на видео.
В ролике демонстрируется рабочий аппарат, поэтому отчетливо виден небольшой внешний монохромный дисплей, на котором отображается информация – время, дата и уровень заряда аккумулятора.
Напомним, в основе аппарата будет лежать прошлогодний процессор Snapdragon 855+ и 8 ГБ оперативной памяти.
Гибкий дисплей в устройстве будет диагональю 6,7-дюйма, а батарею в смартфон установят на 3 300 мАч.
Samsung Galaxy Z Flip — First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB
— Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020
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