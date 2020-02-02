Раскладушку Samsung Galaxy Z Flip впервые показали на видео

Samsung Galaxy Z Flip будет представлен 11 февраля, и про этот раскладной смартфон известно уже практически все, включая его особенность.

Сегодня авторитетный инсайдер Ben Geskin показал будущую раскладушку на видео.

В ролике демонстрируется рабочий аппарат, поэтому отчетливо виден небольшой внешний монохромный дисплей, на котором отображается информация – время, дата и уровень заряда аккумулятора.

Напомним, в основе аппарата будет лежать прошлогодний процессор Snapdragon 855+ и 8 ГБ оперативной памяти.

Гибкий дисплей в устройстве будет диагональю 6,7-дюйма, а батарею в смартфон установят на 3 300 мАч.