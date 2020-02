Обнаружили дефект в раскладушке с гибким экраном Motorola Razr

Ни один из складных смартфонов представленных в прошлом году не смог похвастаться своей надежностью и долговечностью.

Так возможно произойдет и с гибким Motorola Razr, который уже доступен для заказа, и скоро поступит в магазины.

При этом первые экземпляры модели уже оказались в распоряжении некоторых пользователей и они уже назвали его главные недостатки и дефекты.

Ранее сообщалось, что компания откладывает старт продаж якобы из-за высокого спроса на модель, но похоже причина кроется в другом.

Одним из дефектов, на который указал пользователь, стала зеленая полоса на экране. Она появляется при нажатии на левую управляющую кнопку Motorola Razr.

В этом случае речь шла о выставочном образце, поэтому не исключено, что в серийной версии такого не произойдет.

Еще одним дефектом назвали дисплей в области шарнирной части, который не прикреплен к корпусу.

Дефектом это в данном случае назвали по той причине, что выглядит это не очень надежно.

Впрочем, после ряда циклов раскрытий этот участок может выйти из строя, но с другой стороны в компании Motorola не настолько глупы, чтобы реализовать ненадежное решение.

Has anyone else seen a green line on the #motorolarazr when pressing slightly left of the home button? #razr #motorola #tech @MotorolaUS @zollotech @DetroitBORG pic.twitter.com/OBSEsF2WMa

— Jeremy DeBose (@DeBo_XL) February 1, 2020