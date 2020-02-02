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Обнаружили дефект в раскладушке с гибким экраном Motorola Razr

02.02.2020 21:44

Ни один из складных смартфонов представленных в прошлом году не смог похвастаться своей надежностью и долговечностью.
Так возможно произойдет и с гибким Motorola Razr, который уже доступен для заказа, и скоро поступит в магазины.

При этом первые экземпляры модели уже оказались в распоряжении некоторых пользователей и они уже назвали его главные недостатки и дефекты.

Ранее сообщалось, что компания откладывает старт продаж якобы из-за высокого спроса на модель, но похоже причина кроется в другом.

Одним из дефектов, на который указал пользователь, стала зеленая полоса на экране. Она появляется при нажатии на левую управляющую кнопку Motorola Razr.

В этом случае речь шла о выставочном образце, поэтому не исключено, что в серийной версии такого не произойдет.

Еще одним дефектом назвали дисплей в области шарнирной части, который не прикреплен к корпусу.

Дефектом это в данном случае назвали по той причине, что выглядит это не очень надежно.

Впрочем, после ряда циклов раскрытий этот участок может выйти из строя, но с другой стороны в компании Motorola не настолько глупы, чтобы реализовать ненадежное решение.

 

Motorola опубликовала видеоинструкции по использованию раскладного Moto Razr.

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