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Samsung Galaxy Z Flip получит функцию, которой нет у других смартфонов

23.01.2020 23:54

Samsung 11 февраля представит свой новый раскладной смартфон с гибким экраном. Модель будет называться Galaxy Z Flip и чем ближе к презентации, тем больше про устройство появляется подробностей.

Samsung Galaxy Z Flip будет похож на Motorola RAZR 2019, при этом у него будет одна отличительная черта, которой пока нет ни в одном серийном раскладном смартфоне.

Аппарат можно будет использовать в полураскрытом состоянии, то есть его можно будет разложить как ноутбук и верхняя часть экрана будет работать отдельно от нижней. Данную информацию предоставил редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах.

В последнее время он уже много рассказал про серию смартфонов Samsung Galaxy S20. Теперь по всей видимости в ближайшее время будет раскрыта информация про Galaxy Z Flip.

Напомним, корейская компания 11 февраля проведет большую презентацию новинок, на которой будут представлены Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, так и Galaxy Z Flip. Еще ожидается показ беспроводных наушников и смарт-часов.

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