Samsung Galaxy Z Flip получит функцию, которой нет у других смартфонов

Samsung 11 февраля представит свой новый раскладной смартфон с гибким экраном. Модель будет называться Galaxy Z Flip и чем ближе к презентации, тем больше про устройство появляется подробностей.

Samsung Galaxy Z Flip будет похож на Motorola RAZR 2019, при этом у него будет одна отличительная черта, которой пока нет ни в одном серийном раскладном смартфоне.

Аппарат можно будет использовать в полураскрытом состоянии, то есть его можно будет разложить как ноутбук и верхняя часть экрана будет работать отдельно от нижней. Данную информацию предоставил редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах.

В последнее время он уже много рассказал про серию смартфонов Samsung Galaxy S20. Теперь по всей видимости в ближайшее время будет раскрыта информация про Galaxy Z Flip.

Напомним, корейская компания 11 февраля проведет большую презентацию новинок, на которой будут представлены Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, так и Galaxy Z Flip. Еще ожидается показ беспроводных наушников и смарт-часов.

The Galaxy Z Flip will lock into 2 different positions, 90 and 180 degrees. You can use it at 90 degrees as a kickstand and apps like Google Duo or the Camera will just use the top part of the screen

— Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 января 2020 г.