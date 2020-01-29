Презентация нового раскладного смартфона состоится уже совсем скоро.

Новая модель выйдет с названием Samsung Galaxy Z Flip и станет первой моделью компании, выполненной в форм-факторе «раскладушка».

Этот аппарат на рынке составит конкуренцию Motorola RAZR 2019. В сети был раскрыт дизайн и технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip.

В нем экран выполнят по технологии Super AMOLED, а эго диагональ составит 6,7 дюйма при разрешении 2636 х 1080 пикселей. Ранее уже неоднократно сообщалось, что экран будет покрыт новым типом стекла, при этом дисплей Samsung Galaxy Fold покрывали пластиком.

Работать модель будет на процессоре Snapdragon 855, а дополнят его 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной стандарта UFS 3.0.

За автономную работу «раскладушки» будет отвечать аккумулятор на 3 300 мАч с поддержкой 15-ватной зарядки. Что касается камер, что их в Samsung Galaxy Z Flip установят две и все они будут иметь модуль на 12 Мп.

Габариты составят: 167,9 х 73,6 х 6,9-7,2 мм и 87,4 х 73,6 х 15,4-17,3 мм в раскрытом и сложенном состоянии соответственно. Вес составит 183 грамма.

Предварительная стоимость составит 1,4 тыс. евро. Официальная премьера новинки состоится 11 февраля.