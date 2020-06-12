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Производитель чехлов рассекретил дизайн iPhone 12

12.06.2020 17:00

В Сети постепенно раскрывают новые подробности о грядущих смартфонах американской компании. Производитель чехлов рассекретил дизайн iPhone 12
Традиционно их презентация проходит каждый год в сентябре, но в этом году из-за коронавируса дебют устройств может состояться на два месяца позже.

Тем не менее сообщения о новинках появляются регулярно. Недавно на сайте производителя чехлов обнаружили новый iPhone 12.

Этот смартфон показали в защитном чехле, причем на изображении можно рассмотреть дизайн передней части аппарата, где, как и ожидалось, сохранится большой вырез.

Отказаться от него компания пока не может, так как в вырезе имеется много датчиков для работы фирменной системы и модули камеры.

По слухам, от большого выреза производитель откажется только в следующем году. Что касается задней панели, то на изображении можно заметить квадратный блок основной камеры.

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