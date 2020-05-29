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В продаже появились восстановленные iPhone XR от Apple

29.05.2020 17:37

Американская компания запустила в продажу восстановленные аппараты модели iPhone XR.
Новый iPhone XR дебютировал еще в 2018 году, а вот восстановленные модели появились в продаже только теперь.

К слову этот смартфон завоевал звание самого продаваемого в мире в прошлом году.

Что касается восстановленных версий, то их стоимость ниже, чем новых на 100-120 долларов в зависимости от объёма памяти.

Так, iPhone XR с 64 ГБ оценен в 500 долларов, вариант со 128 ГБ обойдется в 540 долларов, а за модель в версии 256 ГБ продается за 630 долларов.

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