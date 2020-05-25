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Опубликованы цены на все модели iPhone 12

25.05.2020 14:32

Осенью компания Apple представит четыре модели. Самая младшая из них — iPhone 12 с 5,4-дюймовым экраном будет стоить 649 долларов в минимальной версии и 699 долларов в максимальной.

Версия iPhone 12 Plus будет оснащена 6,1-дюймовым дисплеем, и цена этого смартфона составит от 749 до 799 долларов.

Самыми дорогими будут iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Их в США предложат за 999 и 1099 долларов соответственно.

Стоит отметить, что такие же цены сейчас действуют на iPhone 11 Pro и 11 Pro Max.

Все новые смартфоны получат OLED-дисплей и новейший процессор Apple А14 с поддержкой 5G.

iPhone 12 и iPhone 12 Plus будут оснащены двойной камерой, а в моделях 12 Pro и 12 Pro Max установят тройную камеру с датчиком LiDAR, как у нового iPad Pro.

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