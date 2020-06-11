Apple выпустит девять новых моделей iPhone

В базе Евразийской экономической комиссии появились девять новых моделей iPhone и один компьютер серии Mac.

На новые модели техники Apple обратил внимание ресурс AppleInsider. Они в базе Евразийской экономической комиссии обнаружили заявку с указанными в ней модельными номерами A2176, A2172, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408, A2411.

Все они относятся к смартфонам американской компании. Все зарегистрированные модели работают под управлением iOS 13.

Скорее всего в базу нанесли всего несколько моделей с разным объемом памяти. Что касается компьютера, то он получил модельный номер A2330.

Работает этот аппарат под управлением macOS 10.15. Предполагается, что Apple зарегистрировала 23-дюймовый iMac.