Подсистема Windows для Android появится в Microsoft Store, а также может появиться и на Xbox

Microsoft собирается начать развертывание Windows 11 5 октября, и одна ключевая функция, которая была обещана и не будет реализована, — это поддержка приложений для Android. Вместо этого в ближайшие месяцы он официально появится для инсайдеров Windows. Однако подсистема Windows для Android появилась в Microsoft Store, и вы даже можете ее скачать.

К сожалению, на данный момент он ничего не делает. Если вы пойдете и откроете приложение из Microsoft Store, вы увидите пустое черное окно. На данный момент в этом нет ничего интересного.

Что еще более интересно, так это список в Магазине подсистемы Windows для Android. Поскольку это еще не было в предварительной версии, Microsoft не рассказала о том, как это будет работать и что вам понадобится. К сожалению, в описании указано только «Конфиденциально от Microsoft», в котором говорится, что приложение предназначено для тестирования и что люди, которые должны его использовать, не должны делать снимки экрана или говорить о контенте.

Страница системных требований немного более информативна. Требуемая сборка Windows — 22000, которая будет поставляться 5 октября. Это указывает на то, что, возможно, Microsoft не заставит пользователей дождаться обновления функций Windows 11 в следующем году, чтобы получить подсистему Windows для Android. Как мы видим, функция может быть доставлена ​​независимо. Также потребуется 8 ГБ оперативной памяти, рекомендуется 16 ГБ. Он работает на процессорах ARM64 или x64, и это, очевидно, неудивительно, поскольку это два типа процессоров, на которых работает Windows 11.

Возможно, более интересным является то, что это приложение указано как доступное для консолей Xbox, включая семейство Xbox One и новое поколение устройств Xbox Series X | S. Microsoft не говорила о приложениях для Android, работающих на игровых консолях, но игры на Android — это большое дело. Перенос этих игр на консоль, даже если это просто возможность поиграть в них, может быть полезной стратегией, если в конечном итоге это произойдет.

Очевидно, все это не является официальным. Microsoft очень мало говорила о приложениях для Android, работающих в Windows 11, не говоря уже о Xbox. Он объявил об этой функции на мероприятии по запуску Windows 11, а затем, когда объявил дату выпуска Windows 11, он объявил, что поддержка приложений Android откладывается. Нам просто нужно подождать, пока компания не расскажет больше по этому поводу.

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