Обновление Windows 11 вызывает сбой в работе меню «Пуск», панели задач и проводника

Последняя предварительная версия Windows 11, похоже, вызывает целый ряд серьезных проблем для нескольких пользователей, включая не отвечающее меню «Пуск», панель задач, Explorer.exe, настройки Windows и другие важные части операционной системы, которые, по-видимому, исчезают или не работают.

Это происходит с теми, кто установил Windows 11 Build 22000.176 или Build 22449 , которые являются последним раундом предварительных обновлений для каналов Beta и Dev соответственно. Тестировщики в Центре отзывов и на нашем форуме сообщают о ряде различных проблем, но, похоже, технический гигант выпустил исправление на стороне сервера.

На данный момент неясно, насколько широко распространены эти гремлины меню «Пуск» и панели задач в операционной системе. В некоторых случаях пользователи сообщают, что панель задач и меню «Пуск» полностью пусты, а при перемещении курсора ближе к панели задач отображаются песочные часы.

«В новой версии после запуска пропадает панель задач. После перезапуска машина работает медленно, а панель задач зависает. Повторные перезапуски по-прежнему недействительны, никакое программное обеспечение не может работать, а некоторые сочетания клавиш недействительны », — отметил пользователь в Центре отзывов, и аналогичные жалобы есть на нашем форуме.

Не отвечает меню «Пуск», панель задач, проводник и медленное контекстное меню в Windows 11

Сегодняшнее предварительное обновление для Windows 11 работает с основным интерфейсом операционной системы, а меню «Пуск» и панель задач не отвечают на запросы многих пользователей.

Некоторые люди также сообщают, что их контекстное меню (щелчок правой кнопкой мыши) становится медленным после обновления, и они получают следующее сообщение об ошибке при нажатии на опцию «персонализация»:

С этим файлом не связано приложение для выполнения этого действия. Установите приложение или, если оно уже установлено, создайте связь на странице настроек приложений по умолчанию.

Как исправить сбой меню «Пуск», панели задач и Explorer.exe в Windows 11

Если ваш Explorer.exe, панель задач, меню «Пуск», настройки и другие области Windows 11 не загружаются, выполните следующие действия:

Откройте диспетчер задач, используя традиционный ярлык (CTRL + Alt + Del). В диспетчере задач убедитесь, что опция «Подробнее» активирована. Щелкните «Файл». Выберите «Запустить новую задачу». Введите «cmd» в поле «Открыть». В командной строке скопируйте и вставьте следующую команду:

reg delete HKCU \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ IrisService / f && shutdown -r -t 0

Нажмите Ввод. Ваш рабочий стол перезагрузится, и снова появится панель задач / меню «Пуск».

Если вы по-прежнему не можете получить доступ к меню «Пуск», панели задач, настройкам или проводнику, а рабочий стол пуст, вы также можете удалить обновление, выполнив следующие действия:

Откройте диспетчер задач, используя Ctrl + Alt + Delete. Щелкните Файл. Щелкните Запустить новую задачу. Введите «Панель управления» и нажмите «ОК». В Панели управления перейдите в «Программы» > «Программы и компоненты». Щелкните «Просмотр установленных обновлений». Выберите «Обновление для Microsoft Windows (KB5006050) и удалите его. Перезагрузить.

Некоторые пользователи пробовали другой обходной путь, изменив свои часы на 24 часа (один день) в будущем, перезагрузившись, а затем вернув их обратно. Это не подтвержденный обходной путь, но, похоже, он работает для некоторых людей.

Как мы уже упоминали в начале, проблема с загрузкой меню «Пуск» и панели задач Windows 11 влияет как на версию 21H2 (выход которой запланирован на 5 октября), так и на сборки ветки разработки Nickel.