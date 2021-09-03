Microsoft Xbox также может получить поддержку приложений Windows 11 для Android

Microsoft готовится к официальному запуску ОС Windows 11. Он поставляется с различными новыми функциями и другими улучшениями, но, возможно, в первую очередь, он обеспечивает встроенную поддержку приложений Android без использования эмулятора. Теперь в новом отчете говорится, что эта функция также может появиться в популярных игровых консолях компании, Xbox.

Хотя поддержка приложений Android в Windows 11 не будет доступна сразу после первого запуска, ожидается, что она появится вскоре после этого. Однако американский технологический гигант объявил, что он работает с Amazon (и его App Store) и Intel над внедрением этой функции в последнюю версию Windows. На данный момент вы можете найти функцию, получившую название «Подсистема Windows для Android» в Microsoft Store, хотя на данный момент она ничего не делает.

Но что интересно, листинг в Магазине предлагает нам довольно неожиданное устройство, упомянутое в категории системных требований. В этом списке мы также видим упоминание Xbox One, что намекает на возможность того, что эта функция поддержки приложений Android также появится на популярной игровой консоли (Via SlashGear). Однако маловероятно, что это приведет к появлению приложений, основанных на производительности Android, и, вероятно, будет включать больше развлекательного программного обеспечения, такого как игры. Это не было бы слишком далеко, учитывая, что схемы управления мобильных игр напрямую вдохновлены геймпадами-контроллерами.

Имейте в виду, что это всего лишь неподтвержденное предположение, поэтому отнеситесь к этому отчету с недоверием. Нам также придется подождать и посмотреть, что Microsoft приготовила для нас с помощью своей новой функции поддержки приложений для Android, поэтому следите за обновлениями, поскольку мы будем предоставлять обновления, когда появится дополнительная информация по этому вопросу.