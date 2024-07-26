Первый человек с чипом Neuralink Арбо хотел бы прожить с ним ещё пять лет

Первый человек, который получил имплантат Neuralink в мозг, американец Нолан Арбо, выразил надежду на участие в эксперименте еще как минимум пять с половиной лет. Он отметил, что возвращение к жизни без этого устройства может быть сложным.

Арбо поделился, что первый год — это начальная стадия исследования, за которой последует еще пять лет наблюдений. Он выразил желание остаться в проекте на протяжении всего этого времени, подчеркнув, что готов оставаться дольше, если компания позволит.

Согласно условиям эксперимента, Арбо имеет право покинуть его в любое время, приняв решение оставить или удалить имплантат. Он подчеркнул, что после завершения эксперимента хотел бы продолжать использовать технологию Neuralink, признавая, что отказаться от нее будет сложно.

Нолан Арбо уверен, что сможет адаптироваться и жить без имплантата, если придется. В январе 2024 года он стал первым человеком, получившим мозговой имплант от Neuralink, после того как оказался полностью парализован в результате несчастного случая.

Технология Neuralink позволяет передавать сигналы мозга через имплантат на компьютер, что дает возможность управлять устройством силой мысли. Эта инновация предназначена для помощи людям, лишившимся возможности использовать свои конечности. Илон Маск также объявил о планах установки импланта еще одному участнику эксперимента.