Первый человек с нейрочипом от Neuralink сыграл в шахматы силой мысли

Видео, представленное Neuralink, компанией, основанной Илоном Маском, наконец-то показало результаты первого успешного чипирования человека, произведенного в начале года.

На записи видно, как пациент Neuralink, Ноланд Арбо, продемонстрировал свои удивительные способности управлять компьютером с помощью мыслей.

Ноланд, 29-летний мужчина, который около трех лет страдает от паралича ниже плеч, наконец-то смог установить связь с внешним миром благодаря чипу в своем мозгу. Этот прорыв стал возможным благодаря усилиям и научным исследованиям команды Neuralink.

Уже в феврале Ноланд научился управлять компьютерной мышью с помощью своих мыслей, как сообщал Маск в своих выступлениях.

Подобные эксперименты проводились ранее только на животных, и лишь в конце 2022 года Neuralink продемонстрировала, что и обезьяна может быть успешно чипирована.

Ноланд Арбо поделился своим впечатлением от новых возможностей. Он сообщил, что помимо игры в шахматы, теперь может играть в Civilization, хотя это требует большей сложности и скорости перемещения курсора.

Представители Neuralink отметили, что операция по имплантации чипа в мозг прошла без осложнений и побочных эффектов.

Однако, прошло некоторое время с момента чипирования до момента, когда Ноланд смог установить связь. Вероятно, это связано с процессом восстановления после операции.

Компания Neuralink обещает предоставить больше информации о новых научных достижениях, полученных в результате экспериментов с чипированием человека.