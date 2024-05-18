Neuralink ищет ещё одного участника для эксперимента с мозговым имплантом

Илон Маск объявил, что компания Neuralink ищет второго добровольца для участия в эксперименте с мозговым имплантом. Этот имплант, называемый Telepathy, позволяет управлять телефоном и компьютером при помощи мыслей.

Neuralink, нейротехнологическая компания, начала принимать заявки на участие в клиническом испытании данного мозгового импланта.

Илон Маск написал в своем сообщении в Twitter: «Neuralink принимает заявки на участие [в клиническом испытании] в качестве второго пациента. Это наш кибернетический мозговой имплант Telepathy, который позволяет управлять телефоном и компьютером с помощью силы мысли».