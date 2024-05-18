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Neuralink ищет ещё одного участника для эксперимента с мозговым имплантом

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Илон Маск объявил, что компания Neuralink ищет второго добровольца для участия в эксперименте с мозговым имплантом. Этот имплант, называемый Telepathy, позволяет управлять телефоном и компьютером при помощи мыслей.

Neuralink, нейротехнологическая компания, начала принимать заявки на участие в клиническом испытании данного мозгового импланта.

Илон Маск написал в своем сообщении в Twitter: «Neuralink принимает заявки на участие [в клиническом испытании] в качестве второго пациента. Это наш кибернетический мозговой имплант Telepathy, который позволяет управлять телефоном и компьютером с помощью силы мысли».

Проблемы начались у первого пациента с нейрочипом Neuralink Арбоу

Пациент с вживленным чипом Neuralink силой мысли написал пост в соцсети

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