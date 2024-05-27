Житель США с имплантом Neuralink рассказал, что пользуется им почти весь день

Первый пациент, вставивший имплантированный чип Neuralink, поделился опытом использования своего устройства, утверждая, что он использует его практически каждый день.

Нолан Арбо, который был парализован восемь лет назад, сообщил, что чип помогает ему общаться в Интернете, читать комиксы и изучать японский язык, а также служит ему мотивацией.

В интервью Business Insider Нолан рассказал, что он использует имплантированный чип с утра до вечера, отправляя сообщения в социальные сети, отвечая на электронные письма, читая комиксы и изучая японский язык через специальный веб-сайт.

Он также рассказал о случае, когда заснул во время использования чипа и продолжал двигаться, открывая около 10 различных приложений. Тем не менее он указал, что можно отключить разряд, чтобы избежать подобных ситуаций.

Нолан отметил, что использует чип от четырех до восьми часов в день, а также обращается к специалистам в области нейрокомпьютерных интерфейсов для обнаружения и устранения возможных ошибок в работе устройства.

Имплантация чипа позволяет Нолану «воссоединиться» с миром, стать более независимым и улучшить качество своей жизни.

Он отметил, что это дало ему новый драйв и цель, так как он считает свою работу уникальной и верит, что она будет иметь долгосрочное влияние на людей.

Нолану дали надежду сохранить чип в мозгу, даже когда пройдет год, и, возможно, он даже перейдет на новую версию устройства, когда она станет доступной.