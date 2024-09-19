Первая партия модели iPhone 16 Pro Max была распродана за 18 минут

Все доступные запасы iPhone 16 Pro Max были раскуплены всего за 18 минут после старта предзаказов 13 сентября, сообщает издание AppleInsider.

Сроки доставки при оформлении заказа изначально составляли от семи до десяти дней, но уже через два часа после начала предзаказов они увеличились до трех-четырех недель.

Модели iPhone 16, iPhone 16 Plus и iPhone 16 Pro будут доставлены 20 сентября.