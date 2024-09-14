iPhone 16 Pro и IPhone 16 Pro Max от Apple вызвали ажиотажный спрос

Apple начала принимать предзаказы на смартфоны iPhone 16, «живые» продажи которых стартуют 20 сентября.

Однако самые популярные модели, особенно iPhone 16 Pro Max, уже распроданы на стадии предзаказа, и покупателям придется ждать до октября.

После начала предзаказов стало понятно, что iPhone 16 Pro Max пользуется наибольшим спросом. В США все версии этой модели были распроданы всего через несколько часов, и при оформлении предзаказа сейчас ожидание составит от 7 до 14 октября.

С iPhone 16 Pro ситуация схожа: доступна только версия на 128 ГБ в черном цвете с доставкой 20 сентября, остальные модели придется ждать до конца сентября или начала октября.

Наибольшим спросом пользуются черные версии с 512 ГБ памяти, но и белые тоже востребованы. Новая пустынная версия доступна в большем количестве, что может быть связано с тем, что Apple выпустила больше таких моделей.

В то же время, обычные модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus доступны для предзаказа с доставкой 20 сентября, что подтверждает высокий интерес к Pro-сериям. Аналитики прогнозируют, что продажи моделей Pro составят около 67% от общего объема, тогда как на обычные версии придется лишь 33%.