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iPhone 16 Pro и IPhone 16 Pro Max от Apple вызвали ажиотажный спрос

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Apple начала принимать предзаказы на смартфоны iPhone 16, «живые» продажи которых стартуют 20 сентября.

iPhone 16 Pro и IPhone 16 Pro Max от Apple вызвали ажиотажный спрос

Однако самые популярные модели, особенно iPhone 16 Pro Max, уже распроданы на стадии предзаказа, и покупателям придется ждать до октября.

После начала предзаказов стало понятно, что iPhone 16 Pro Max пользуется наибольшим спросом. В США все версии этой модели были распроданы всего через несколько часов, и при оформлении предзаказа сейчас ожидание составит от 7 до 14 октября.

С iPhone 16 Pro ситуация схожа: доступна только версия на 128 ГБ в черном цвете с доставкой 20 сентября, остальные модели придется ждать до конца сентября или начала октября.

iPhone 16 Pro и IPhone 16 Pro Max от Apple вызвали ажиотажный спрос

Наибольшим спросом пользуются черные версии с 512 ГБ памяти, но и белые тоже востребованы. Новая пустынная версия доступна в большем количестве, что может быть связано с тем, что Apple выпустила больше таких моделей.

В то же время, обычные модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus доступны для предзаказа с доставкой 20 сентября, что подтверждает высокий интерес к Pro-сериям. Аналитики прогнозируют, что продажи моделей Pro составят около 67% от общего объема, тогда как на обычные версии придется лишь 33%.

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