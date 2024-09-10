Представлены новые смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max от Apple

Помимо базовых моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus в линейке смартфонов яблочной компании имеются и более продвинутые версии смартфонов iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Как выяснилось, некоторые инсайдеры ошиблись в определенных моментах, в том числе и включая данные об удорожании из-за отказа в этих моделях от 128 ГБ встроенной памяти.

Итак, Apple представила новые флагманские модели — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Эти смартфоны ориентированы на любителей фото- и видеосъемки и были анонсированы на осенней презентации 9 сентября, где также были представлены базовые модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Внешний вид новых моделей остался похожим на своих предшественников, но есть одно заметное изменение: размеры OLED-дисплеев. Экран iPhone 16 Pro увеличился с 6,1 до 6,3 дюйма, а у iPhone 16 Pro Max — с 6,7 до 6,9 дюйма. Рамки вокруг дисплеев стали тоньше на треть, что делает устройства более привлекательными.

Новые айфоны оснащены мощным процессором A18 Pro с 16-ядерным нейронным движком, который позволяет использовать ИИ-функции Apple Intelligence и другие возможности iOS 18. Эти функции были подробно описаны на летней презентации WWDC 2024.

Для любителей съемки новая сенсорная кнопка, расположенная ниже кнопки блокировки, станет полезной. Она позволяет переключаться между объективами, изменять режимы фото и видео, а также настраивать масштаб и фокусировку.

В iPhone 16 Pro теперь присутствует 5-кратный оптический зум на телеобъективе, что ранее было доступно только в модели Pro Max. Обе новые модели могут снимать видео в формате 4K с частотой 120 кадров в секунду благодаря улучшенному сенсору 48 Мп камеры Fusion.

Несмотря на ожидания обновлений по объему памяти, новые модели iPhone 16 Pro не получили изменений в хранилище по сравнению с iPhone 15 Pro.

iPhone 16 Pro стартует со 128 ГБ памяти, а iPhone 16 Pro Max — с 256 ГБ. Максимальный объём памяти составит 1 ТБ.

У стандартных моделей iPhone 16 объем памяти также остался прежним: 128 ГБ для начального уровня и максимум 512 ГБ.

Цветовая палитра устройств обновилась. Новые айфоны доступны в белом, черном и «натуральном» цветах, которые немного изменились по оттенкам. Вместо синей модели теперь предлагается золотая версия под названием «Пустынный титан».

Цены смартфонов начинаются от 999 долларов (90 300 руб.) за iPhone 16 Pro и 1199 долларов (108 400 руб.) за iPhone 16 Pro Max.