iPhone 16 в пять раз опередил по предзаказам iPhone 15 в России

В компании МТС рассказали, что в первую неделю предзаказов на iPhone 16 спрос оказался значительно выше, чем в прошлом году на iPhone 15.

На модель iPhone 16 пришлось более половины всех предзаказов, а самые популярные модели распределились так: 28% — iPhone 16 Pro, 11% — iPhone 16 Pro Max и 7% — iPhone 16 Plus.

Большинство клиентов выбрали версии со 128 ГБ памяти, а для iPhone 16 Pro Max популярной стала версия на 256 ГБ.

Среди регионов, где сделали предзаказы, в Москве зафиксировано 43%. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан и Тюменская область.

Цены на iPhone 16 в МТС следующие: 114 990 рублей за 128 ГБ, 129 990 рублей за 256 ГБ и 159 990 рублей за 512 ГБ. Стоимость других моделей варьируется от 134 990 до 254 990 рублей в зависимости от объёма памяти.

Источник: kod.ru.