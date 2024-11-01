Определены лучшие изобретения 2024 года по версии журнала Time

Журнал Time опубликовал список лучших изобретений 2024 года, на что обратила внимание Лента.ру.

В него вошли 200 самых значительных технологий и устройств, которые были разделены на различные категории.

В разделе потребительской электроники выделены складывающийся смартфон Huawei Mate XT, прозрачный телевизор LG Signature и экшен-камера Insta360 X4.

Для людей с ограниченными возможностями в списке оказались наушники AirPods Pro 2, которые могут использоваться как слуховой аппарат, и экзоскелет Arc’teryx and Skip MO/GO.

В категории развлечений отмечены карт Segway GoKart Pro 2, беспроводные наушники Sonos Ace и книга с цветным экраном E-Ink Rakuten Kobo Libra Colour.

Также в списке представлены вакцина R21/Matrix-M для борьбы с малярией, тестер качества воды LifeStraw Sip, умный кошачий туалет Whisker Litter-Robot 4, лабораторно выращенное мясо Meatable Opti-Ox, гаджет для профилактики рака кожи DermaSensor, робот-хирург Medical Microinstruments Symani Surgical System и умные очки Xreal Air 2 Ultra.