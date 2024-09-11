Складной смартфон Huawei Mate XT получил 10,2-дюймовый 3К-экран

Компания Huawei представила новый смартфон Mate XT Ultimate, который стал значительным шагом вперед в мире складных устройств. Этот телефон уникален тем, что является первым в мире трехстворчатым смартфоном, отличающимся от традиционных моделей, которые складываются внутрь.

Mate XT имеет необычный трехстворчатый дизайн, который обеспечивает больший внутренний экран. В разложенном состоянии его дисплей достигает 10,2 дюймов и обладает высоким разрешением 3K, что позволяет использовать его как полноценный планшет. Чтобы сделать работу более удобной, Huawei также предлагает специальную клавиатуру в качестве аксессуара.

Смартфон тонкий и легкий, как и другие современные складные устройства, но его механизм складывания отличается от привычного. Он складывается в форме буквы Z: одна сторона загибается назад, а другая — вперед.

Несмотря на инновационный дизайн, Mate XT остается довольно тонким. В сложенном виде его толщина составляет всего 12,8 мм, что лишь немного больше, чем у Samsung Galaxy Z Fold 6, который в сложенном состоянии имеет толщину 12,1 мм. Однако складка на экране может быть заметной, особенно при длительном использовании.

Что касается камеры, Mate XT оснащен мощным набором сенсоров. Основная камера имеет разрешение 50 Мп с переменной диафрагмой, что позволяет делать качественные снимки в различных условиях освещения. Также имеется 12-Мп сверхширокая камера, 12-Мп телеобъектив с перископом и фронтальная камера на 8 Мп для селфи.

Одним из ключевых преимуществ Mate XT является его аккумулятор. Устройство использует кремниево-углеродную батарею емкостью 5600 мАч, которая считается одной из самых тонких в мире.

Несмотря на компактные размеры, аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью до 66 Вт, что дает пользователям возможность быстро подзаряжать устройство без ущерба для времени работы.

Huawei Mate XT обещает стать важным игроком на рынке складных смартфонов, предлагая пользователям более широкий экран и улучшенную мобильность. Телефон поступит в продажу в Китае 20 сентября.

Huawei Mate XT Ultimate будет доступен в нескольких конфигурациях памяти с различными ценами: