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LG выпустила и показала первый в мире прозрачный беспроводной телевизор

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LG представила новый телевизор LG Signature OLED T, который будет доступен для продажи во второй половине года. Этот телевизор представляет собой уникальное устройство, способное превращаться в аквариум или камин, создавая потрясающие впечатления.

LG выпустила и показала первый в мире прозрачный беспроводной телевизор

Особенностью LG Signature OLED T является его прозрачный экран, который позволяет воплотить разнообразные эффекты и адаптировать контент с учетом прозрачности.

Кроме того, телевизор оснащен непрозрачной новостной и информационной лентой T-Bar, которую можно включать и выключать по желанию.

LG активно сотрудничает с партнерами по контенту, чтобы расширить возможности адаптации контента для этого уникального телевизора.

LG выпустила и показала первый в мире прозрачный беспроводной телевизор

Президент компании LG Home Entertainment, Пак Хён Сэй, подчеркнул, что LG Signature OLED T предлагает совершенно новые впечатления от экрана и высокое качество изображения, благодаря использованию технологии OLED, которая получила признание и награды.

Он также отметил, что прозрачный OLED от LG дает пользователям большую свободу в управлении своим жилым пространством и указывает на захватывающее будущее телевизионной индустрии.

Между тем, сегодня компания Samsung также официально анонсировала показ первых в мире прозрачных телевизоров MicroLED на CES 2024. 

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