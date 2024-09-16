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Apple AirPods Pro 2 получили сертификат слухового аппарата

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Наушники Apple AirPods Pro 2 получили одобрение в США как слуховой аппарат. Американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств (FDA) официально признало функцию Hearing Aid Feature в наушниках, что позволяет им усиливать звуки для людей с легким или умеренным нарушением слуха.

Это стало первым случаем, когда безрецептурное устройство было сертифицировано для помощи людям с потерей слуха. В FDA отметили, что это шаг к более доступным слуховым аппаратам для слабослышащих.

Стоимость AirPods Pro 2 в США составляет 249 долларов, что около 23 тысяч рублей.

Функция Hearing Aid Feature будет добавлена в обновлении прошивки наушников ближе к концу года.

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