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Новые складные смартфоны от Samsung стали доступны для заказа в РФ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Российские розничные компании начали принимать предварительные заказы на новые складные смартфоны и смарт-часы Samsung, которые планируется запустить в продажу 24 июля.

Новые складные смартфоны от Samsung стали доступны для заказа в РФ

В среду состоялась ежегодная презентация Samsung Unpacked 2024, где были представлены новые модели складных смартфонов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, наушники Galaxy Buds3 и Galaxy Buds3 Pro, а также умные часы Galaxy Watch7.

Samsung Galaxystore и группа «М.Видео-Эльдорадо» уже начали принимать предварительные заказы на корейские новинки, оформить предзаказ россияне смогут до 23 июля.

Также продажами раскладных смартфонов с гибким экраном Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 будет заниматься и МТС.

В РФ Galaxy Z Fold6 на старте продаж можно будет приобрести от 190 тыс. руб., Galaxy Z Flip6 оценивают с 120 тыс. руб. Смарт-часы Samsung будет доступны от 26 до 60 тыс. руб.

Новые беспроводные наушники ритейлеры оценили от 14500 до 20 000 рублей.

 

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