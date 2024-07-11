Samsung представила Galaxy Z Fold 6 и оценила его от 1899 долларов

Samsung представила свой новый складной смартфон Galaxy Z Fold 6, в котором упор был сделан на возможности Galaxy AI.

Этот смартфон полностью основан на базовых функциях Galaxy AI, которые были представлены в Galaxy S24 в начале этого года и будут использоваться бесплатно по крайней мере до конца 2025 года.

То есть Galaxy Z Fold 6 обладает пакетом плюшек искусственного интеллекта, включая функцию преобразования скетчей в полноценные картинки, Circle to Search, мгновенный перевод голоса, систематизацию текста в заметках и другие стандартные приложения, а также Gemini-чат.

Благодаря новому шарниру удалось достичь рекордно низкой толщины для Samsung (5,6 мм в разложенном состоянии) и легкого веса (239 г).

Galaxy Z Fold 6 поддерживает широкий спектр сетей, включая 2G, 3G, 4G и 5G. Смартфон работает на прошивке One UI 6, основанной на Android 14.

Основной дисплей Galaxy Z Fold 6 имеет размер 7,6 дюйма с соотношением сторон 20.9:18 и разрешением 2160 х 1856 точек. Этот Dynamic AMOLED 2X-экран поддерживает HDR10+ и обеспечивает яркие и четкие изображения. Приятным дополнением является частота обновления 120 Гц, которая создает плавное и плавное визуальное восприятие.

Внешний экран Galaxy Z Fold 6 имеет размер 6,3 дюйма с соотношением сторон 22,1:9 и разрешением 2376 x 968 точек. Стекло Gorilla Glass Victus 2 обеспечит прочность и защиту от повреждений.

Galaxy Z Fold 6 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy с 8-ядерным процессором, а дополняет его несколько вариантов памяти: 256 ГБ, 512 ГБ и 1024 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной.

Камера Galaxy Z Fold 6 оснащена тремя датчиками с искусственным интеллектом и HDR. В ней установлены датчики на 50 Мп, широкоугольная 12 Мп и телефото на 10 Мп.

Селфи камера расположена как внешняя в отверстии по центру и имеет разрешение 10 Мп, а также внутренняя под экраном с разрешением 4 Мп.

Galaxy Z Fold 6 оснащен мощной батареей емкостью 4400 мАч, которая обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Зарядка осуществляется через порт USB 3.2 Gen 1 Type-C.

Смартфон Galaxy Z Fold 6 поддерживает беспроводные интерфейсы, включая Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E) на частотах 2,4/5/6 ГГц и Bluetooth 5.3.

Дополнительные функции включают GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou для точного позиционирования и навигации, а также UWB для более точного обнаружения устройств вблизи.

Galaxy Z Fold 6 еще поддерживает биометрическую аутентификацию через сканер отпечатка пальца и распознавание лица.

В компании также сообщили о защите Galaxy Z Fold 6 по стандарту IP48. Размеры Galaxy Z Fold 6 составляют 153,5 x 68,1 x 12,1 мм в сложенном состоянии и 153,5 x 132,6 x 5,6 мм в разложенном состоянии.

Что касается цен, то они составляют: 1899, 2019 и 2259 долларов для разных конфигураций памяти.