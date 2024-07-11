Samsung Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro изменились технически и получили новые функции

Как и в случае с новыми раскладными смартфонами новое поколение Samsung Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro получило функции на базе Galaxy AI.

На презентации Samsung Galaxy Unpacked компания представила Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro, которые теперь имеют обновленный дизайн, улучшенные характеристики и функции ИИ.

Одной из новых функций является двусторонний перевод голоса в режиме реального времени, что позволяет общаться на разных языках без преград. Также доступна функция «Аудио 360», которая меняет звук в зависимости от поворота головы, и умная регулировка шумоподавления.

Galaxy Buds 3 получили размеры 18.1×20.4×31.9 мм, а их кейс — 58.9×48.7×24.4 мм. В наушниках используется один динамик размером 11 мм и базовый усилитель, что позволяет получить хорошее качество звука. Также они оснащены 3 микрофонами и датчиком костной проводимости VPU, а еще заявлена защита IP57.

Автономность наушников составляет до 6 часов прослушивания музыки без шумоподавления и до 5 часов с включенным шумоподавлением. Для разговоров наушники работают до 4 часов без шумоподавления и до 3,5 часа с ним. В продаже Galaxy Buds 3 будут доступны серебряном и белом цветах.

Что касается Galaxy Buds 3 Pro, то их размеры составляют 18.1×19.8×33.2 мм, а размер кейса — 58.9×48.7×24.4 мм.

В отличие от предыдущей модели, Galaxy Buds 3 Pro оснащены улучшенным двойным динамиком: 10,5 мм для низких частот и 6,1 мм для высоких частот, а также двухканальным усилителем.

Galaxy Buds 3 Pro также имеют защиту IP57, обладают такой же автономностью, как и Galaxy Buds 3 и доступны в таких же цветах.

И самое главное это цена. Galaxy Buds 3 можно купить за 179 долларов, а Galaxy Buds 3 Pro оценили в 249 долларов.