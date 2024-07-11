Samsung в новом Galaxy Z Flip 6 использовала внешний IPS-экран вместо OLED

Презентация Galaxy Z Flip6 компании Samsung в Париже привнесла несколько изменений в дизайн и характеристики устройства по сравнению с предыдущей моделью.

В целом устройство получило улучшенные характеристики, а еще модель получила различные функции. Однако вместо экрана OLED, как у предшественника, компания решила предложить дисплей, выполненный по технологии IPS.

Изменился и внешний вид смартфона, в котором боковые рамки сделаны более прямыми, да и сам гаджет теперь имеет более острые края.

К тому же смартфон отличается еще и меньшей на 0,2 мм толщиной в сложенном состоянии. Заявлена еще и защита от влаги и пыли по стандарту IP48.

Экран модели имеет диагональ 6,7 дюйма Dynamic AMOLED с разрешением 2640х1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц. Внешний дисплей IPS размером 3,4 дюйма с разрешением 720×748 пикселей и частотой 60 Гц.

Основная камера улучшилась с 12 Мп до 50 Мп (f/1.8) и добавила оптический 2-кратный зум. В основной камере есть еще 12-мегапискельный модуль. Для селфи предлагается 10-мегапиксельная камера.

Работает Samsung Galaxy Z Flip6 под управлением Android 14 на базе Snapdragon 8 Gen 3. Улучшением становится и увеличение объёма оперативной памяти до 12 ГБ. Встроенной памяти может быть 256 или 512 ГБ.

Что касается автономности, то тут тоже произошли изменения. Теперь смартфон имеет аккумулятор на 4 400 мАч. Еще Samsung предлагает пользоваться ИИ-функциями. Среди них можно отметить «Синхронный перевод» на внешнем экране, за счет которого можно направлять текст на одном языке собеседнику, а на другом — на себя. Это позволяет обоим видеть текст на понятном для них языке, а смартфон переводит речь собеседника.

Среди других ИИ-функций можно выделить «Ассистента для заметок» и «Ассистента для аудиозаписей», которые помогают автоматически переводить, резюмировать и отформатировать заметки.

Также присутствует функция перевода текстов в PDF-файлах, генератор текста на основе предыдущих публикаций и персонального стиля, а также возможность добавления новых объектов на фото и создания графических изображений с помощью приложений Галерея и Samsung Notes.

Наряду с мировой премьерой смартфонов, состоялся и российский дебют новинок. В частности, были опубликованы российские цены. Так, Samsung Galaxy Z Flip6 для нашей страны оценили в 119 990 и 129 990 рублей. На американском рынке цены составили 1099 и 1219 долларов соответственно. В России новинка станет доступна для покупки 24 июля.