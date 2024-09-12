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Новые продукты Honor получили 39 наград на выставке IFA 2024

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Компания Honor подвела итоги технологической выставки IFA 2024, где ей удалось завоевать 39 наград в номинации «Лучший на IFA 2024». Эти награды были вручены за новые продукты компании, которые получили высокие оценки от посетителей выставки.

Новые продукты Honor получили 39 наград на выставке IFA 2024

Одним из ключевых продуктов стал складной смартфон Honor Magic V3. Журналист издания TechRadar назвал его самым тонким гаджетом в своём классе, что привлекло внимание и восторженные отзывы от других профильных изданий, таких как Trusted и Android Authority.

Также в числе награждённых оказался ноутбук Honor MagicBook Art 14. Его корпус из магниевого сплава имеет толщину всего 1 см и весит всего 1 кг. Уникальной особенностью устройства является съёмная камера с ИИ-технологиями, которую высоко оценило издание XDA Developers.

Не остался без внимания и планшет Honor MagicPad 2. Журналисты отметили его широкие возможности для творчества, работы и развлечений. Устройство получило положительные отзывы за технологии защиты зрения и высокую производительность, что делает его конкурентоспособным на рынке Android-планшетов.

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