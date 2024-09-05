Honor Magic V3 дебютировал на глобальном рынке

На выставке IFA в Берлине компания Honor анонсировала свой новый смартфон Magic V3, который стал самым тонким складным устройством в мире.

Толщина Magic V3 составляет всего 9,2 мм, что почти на 3 мм меньше, чем у конкурента Samsung Galaxy Z Fold 6. Смартфон весит 226 граммов и способен выдержать до 500 000 циклов складывания.

Magic V3 отличается стильным дизайном с восьмиугольным блоком камеры на задней панели и алюминиевой рамкой. Он оснащён 6,43-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+ и основным 7,92-дюймовым дисплеем с разрешением 2344 x 2156 пикселей. Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Гц, Dolby Vision и HDR Vivid, а также совместимы со стилусом. Максимальная яркость достигает 5000 нит.

Смартфон работает на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и предлагает 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 5150 мАч поддерживает быструю зарядку — 66 Вт по проводу и 50 Вт беспроводной зарядкой. Magic V3 работает на основе MagicOS 8 с Android 14, предоставляя пользователям доступ к AI-функциям и интеллектуальным звонкам.

Honor Magic V3 оснащён системой камер Honor Falcon, включая 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, 40-мегапиксельный сверхширокий объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив с 100-кратным цифровым зумом. Для селфи предусмотрена 20-мегапиксельная камера.

Смартфон доступен в трех цветах: красновато-коричневом, черном и зеленом. В Европе его цена составляет 1999 евро или 198 000 рублей.