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Представлен планшет премиум-класса Honor MagicPad 2

Автор На чтение 2 мин Просмотров 9 Опубликовано

Honor представила свой новый складной телефон Magic V3 на выставке IFA, а также анонсировала планшет премиум-класса MagicPad 2. Этот планшет нацелен на конкуренцию с такими моделями, как OnePlus Pad 2 и Galaxy Tab S9.

Представлен планшет премиум-класса Honor MagicPad 2

Honor MagicPad 2 имеет тонкий и легкий дизайн, с толщиной всего 5,8 мм и весом 555 г, что делает его удобным для переноски. Он оснащен 12,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3K, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 1600 нит. Для защиты глаз предусмотрены функции, такие как AI-расфокусировка и высокочастотное затемнение PWM.

Планшет также предлагает улучшенное аудио благодаря технологии IMAX и сертификации DTS, а звуковое поле расширено на 25% по сравнению с предыдущей моделью. MagicPad 2 работает на чипсете Snapdragon 8s Gen 3, что обеспечивает высокую производительность и возможность многозадачности. Аккумулятор емкостью 10 050 мАч поддерживает быструю зарядку на 66 Вт.

Представлен планшет премиум-класса Honor MagicPad 2

На планшете установлена новая версия Honor MagicOS 8.0 на базе Android 14, которая включает функции искусственного интеллекта, такие как “Magic Portal” для доступа к приложениям на разных устройствах. Также доступны функции преобразования голоса в текст и улучшения рукописного ввода.

У MagicPad 2 есть 13-мегапиксельная задняя камера и 9-мегапиксельная фронтальная для селфи. Он поддерживает Bluetooth 5.3, имеет три микрофона и восемь динамиков с пространственным звуком. Планшет совместим с Honor Magic Pencil 3, который продается отдельно.

MagicPad 2 будет доступен в черном и белом цветах по цене 599 евро (59 400 рублей )за версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

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