Представлен планшет премиум-класса Honor MagicPad 2

Honor представила свой новый складной телефон Magic V3 на выставке IFA, а также анонсировала планшет премиум-класса MagicPad 2. Этот планшет нацелен на конкуренцию с такими моделями, как OnePlus Pad 2 и Galaxy Tab S9.

Honor MagicPad 2 имеет тонкий и легкий дизайн, с толщиной всего 5,8 мм и весом 555 г, что делает его удобным для переноски. Он оснащен 12,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3K, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 1600 нит. Для защиты глаз предусмотрены функции, такие как AI-расфокусировка и высокочастотное затемнение PWM.

Планшет также предлагает улучшенное аудио благодаря технологии IMAX и сертификации DTS, а звуковое поле расширено на 25% по сравнению с предыдущей моделью. MagicPad 2 работает на чипсете Snapdragon 8s Gen 3, что обеспечивает высокую производительность и возможность многозадачности. Аккумулятор емкостью 10 050 мАч поддерживает быструю зарядку на 66 Вт.

На планшете установлена новая версия Honor MagicOS 8.0 на базе Android 14, которая включает функции искусственного интеллекта, такие как “Magic Portal” для доступа к приложениям на разных устройствах. Также доступны функции преобразования голоса в текст и улучшения рукописного ввода.

У MagicPad 2 есть 13-мегапиксельная задняя камера и 9-мегапиксельная фронтальная для селфи. Он поддерживает Bluetooth 5.3, имеет три микрофона и восемь динамиков с пространственным звуком. Планшет совместим с Honor Magic Pencil 3, который продается отдельно.

MagicPad 2 будет доступен в черном и белом цветах по цене 599 евро (59 400 рублей )за версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.