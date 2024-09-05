IFA 2024: Honor представила новый ноутбук MagicBook Art 14 с ИИ весом 1 кг

На международной выставке IFA 2024 компания Honor анонсировала новый ноутбук MagicBook Art 14. Это устройство сочетает высокую производительность и стильный дизайн, продолжая традиции Honor в области технологий на базе искусственного интеллекта.

MagicBook Art 14 оснащен 14,6-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3120 x 2080 и частотой обновления 120 Гц. Дисплей поддерживает HDR и обеспечивает защиту глаз благодаря технологии ШИМ-регулировки яркости. Ноутбук работает на процессорах Intel Core Ultra 5 или Ultra 7, в сочетании с графикой Intel Arc, что делает его подходящим для креативных задач.

Ожидается, что MagicBook Art 14 будет доступен в версиях до 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD, а его аккумулятор поддерживает быструю зарядку, позволяя зарядить устройство на 46% за 30 минут.



Ноутбук весит около 1 кг и имеет толщину всего 10 мм. Он выполнен из магниевого сплава и оснащен титановой клавиатурой. MagicBook Art 14 предлагает широкий выбор портов, включая Thunderbolt 4 и HDMI 2.1, а также самую большую сенсорную панель среди 14-дюймовых ноутбуков.



Honor оснастила новинку функциями на основе искусственного интеллекта, такими как интеллектуальное управление электронной почтой и визуализация данных. Ноутбук также обладает высококачественным звуком благодаря технологии Spatial Audio и микрофонам с шумоподавлением, что делает его идеальным для онлайн-встреч.

MagicBook Art 14 будет доступен в изумрудно-зеленом, звездно-сером и белом цветах. Цены будут объявлены позже.