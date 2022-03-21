Минг-Чи Куо: Apple iPhone 14 и 14 Max будут работать на процессоре A15

Предстоящая серия Apple iPhone 14 в последнее время была в новостях, раскрывая подробности о том, чего нам следует ожидать от линейки смартфонов следующего поколения от компании.

Недавно появились сообщения о том, что непрофессиональные модели iPhone 14 и модели iPhone 14 Pro имеют значительно отличающийся дизайн, а также технические характеристики. Теперь в сети появился еще один отчет, который соответствует предыдущим отчетам.

На прошлой неделе сообщалось, что iPhone 14 и iPhone 14 Max по -прежнему будут работать на процессоре Apple A15 Bionic, а модели 14 Pro и 14 Pro Max будут оснащены еще не анонсированной SoC Apple A16 Bionic.

Теперь аналитик Apple Минг-Чи Куо раскрыл более подробную информацию об использовании различных чипов. Он говорит, что разница в чипах между непрофессиональными и профессиональными моделями iPhone, скорее всего, является маркетинговым или финансовым решением.

Поставка чипов от TSMC не является проблемой, утверждает Минг-Чи Куо . Это приводит к предположению, что технологический гигант из Купертино пытается создать большую дифференциацию между непрофессиональными и профессиональными моделями iPhone или что он пытается сохранить низкую стоимость, используя чипы старого поколения в непрофессиональных моделях. .

Также сообщалось, что, хотя все модели серии iPhone 14 будут иметь 6 ГБ оперативной памяти, непрофессиональные модели будут иметь оперативную память LPDDR4X. С другой стороны, модели Pro будут иметь оперативную память LPDDR5, что создаст техническую разницу и повлияет на скорость работы.

Для тех, кто не знает, ожидается, что в этом году Apple выпустит четыре модели iPhone, включая Apple iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. В то время как 14 и 14 Pro будут оснащены 6,1-дюймовым дисплеем, 14 Max и 14 Pro Max будут иметь 6,7-дюймовый экран.

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