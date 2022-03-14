Куо: только модели iPhone 14 Pro получат чип A16, стандартные модели сохранят A15

По словам проницательного аналитика Apple Минг-Чи Куо , только модели iPhone 14 Pro будут иметь чип «A16», в то время как стандартные модели iPhone 14 сохранят чип A15 Bionic от iPhone 13.

В твите Куо сказал, что 6,1-дюймовый «iPhone 14 Pro» и 6,7-дюймовый «iPhone 14 Pro‌ Max» получат чип A16, а 6,1-дюймовый «iPhone 14» и 6,7-дюймовый «iPhone 14» Max» сохранит тот же чип A15 из линейки «iPhone 13».

Только две модели Pro будут обновлены до процессора A16, а модели 14 и 14 Max останутся с процессором A15. Все четыре новые модели, скорее всего, будут поставляться с 6 ГБ ОЗУ, разница будет заключаться в LPDDR 5 (14 Pro и 14 Pro Max) и LPDDR 4X (14 и 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX — 郭明錤 (Минг-Чи Куо) (@mingchikuo) 13 марта 2022 г.

Две более доступные модели iPhone с тем же чипом, что и в прошлом году, могут стать новой важной точкой различия между стандартной и «профессиональной» моделями iPhone. Забегая вперед, кажется вероятным, что Apple могла предложить новый чип только с моделями «Pro», прежде чем в следующем году он впоследствии перейдет к двум более дешевым моделям «iPhone».

Куо добавил, что все четыре модели «iPhone 14», скорее всего, будут оснащены 6 ГБ памяти, при этом стандартные модели «iPhone 14» будут иметь память LPDDR 4X, а модели «iPhone 14 Pro» — память LPDDR 5.

В настоящее время ‌iPhone 13‌ mini и ‌iPhone 13‌ имеют 4 ГБ памяти , а iPhone 13 Pro и ‌iPhone 13 Pro‌ Max имеют 6 ГБ памяти . Эти суммы не изменились по сравнению с линейкой iPhone 12 . Что касается линейки «iPhone 14», Куо предполагает, что все модели будут иметь 6 ГБ ОЗУ, но память LPDDR 5 «iPhone 14 Pro» и «iPhone 14 Pro» Max будет в полтора раза быстрее и до 30 процентов более энергоэффективной.

Заявление Куо противоречит слухам Джеффа Пу из Haitong International Securities, который предположил, что модели «iPhone 14 Pro » будут иметь 8 ГБ оперативной памяти , столько же, сколько модели Samsung Galaxy S22 . При этом у Пу неоднозначный послужной список слухов об Apple. Например, он точно заявил, что 16-дюймовые модели MacBook Pro и iPad Pro с мини-светодиодными дисплеями будут выпущены в 2021 году, но он был неправ в отношении HomePods с камерами с 3D-датчиками, которые будут выпущены в 2019 году. Теперь это может поставить под сомнение слухи о 8 ГБ ОЗУ. что Куо, более авторитетный аналитик в сфере Apple с лучшим послужным списком, утверждает обратное.