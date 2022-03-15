iPhone 14 будет представлен в четырех моделях без «мини-версии»

Apple только что выпустила новые модели iPhone 13, но компания уже работает над iPhone 14. Хотя источники 9to5Mac подтвердили сообщение о новых моделях с разными чипами, мы также узнали, что модели iPhone 14 Pro могут иметь более высокий экран из-за новый дизайн и что Apple все еще работает над функциями спутников.

Ранние слухи об iPhone 14 предполагали, что в линейке смартфонов Apple в 2022 году будет четыре новых модели, но на этот раз без «мини-версии» . По нашим данным, новые iPhone 14 (кодовые названия D27 и D28) будут доступны в версиях с диагональю 6,1 и 6,7 дюйма, а текущий форм-фактор iPhone mini с диагональю 5,4 дюйма будет снят с производства.

Эти телефоны среднего класса будут иметь то же разрешение экрана, что и нынешние iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Однако дисплей на флагманских iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max (кодовые названия D73 и D74) может быть немного выше, чтобы соответствовать новому дизайну «выемка + таблетка» , который заменит выемку.

Что касается ситуации с чипами, источники 9to5Mac подтверждают, что будет две новые модели iPhone 14 на базе чипа A15 , а две другие будут иметь совершенно новый чип. Стоит отметить, что у Apple уже есть две разные версии чипа A15, одна из которых имеет дополнительное ядро ​​графического процессора и 6 ГБ оперативной памяти (используется в моделях 13 Pro).

Apple может использовать высокопроизводительную версию своего чипа A15 Bionic в моделях iPhone 14 начального уровня, поскольку 9to5Mac также слышал от наших собственных источников, что все iPhone этого года будут иметь 6 ГБ оперативной памяти. Компания может даже переименовать чип в «A15X», как это было сделано в прошлом с чипом A12Z iPad Pro 2020 года, который по сути является чипом A12X с дополнительным ядром графического процессора.

В качестве другого примера, Apple Watch Series 7 имеют тот же процессор, что и Apple Watch Series 6 , но чипы называются «Apple S6» и «Apple S7» из-за незначительных внутренних изменений, внесенных в SoC.

За несколько недель до анонса iPhone 13 в некоторых сообщениях говорилось , что Apple работает над функциями спутниковой связи для будущих моделей iPhone. Хотя эти функции никогда не добавлялись в линейку iPhone 13, источники 9to5Mac сообщили нам, что Apple все еще работает над спутниковой связью для iPhone.

Неясно, будет ли технология готова для iPhone этого года, но компания тестирует прототипы, способные отправлять текстовые сообщения через спутник. Эта система известна внутри компании под кодовым названием «Стьюи».