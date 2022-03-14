Apple может разделить линейку iPhone 14 на два разных процессора

В отличие от предыдущих выпусков iPhone, линейка iPhone 14 может иметь два разных чипсета. Это изменение может помочь моделям iPhone 14 Pro и Pro Max немного выделиться, поскольку они, наконец, предложат «профессиональную» производительность с эксклюзивными высокопроизводительными процессорами.

По словам аналитика Apple Минг-Чи Куо , Apple может повторно использовать набор микросхем A15 в базовой модели iPhone 14. Только варианты Pro и Pro Max будут оснащены новыми процессорами A16. Этот слух звучит очень не Apple, хотя утечки Минг-Чи Куо, как правило, точны, и его отчет был независимо подтвержден источниками 9to5Mac .

Тем не менее, нам трудно поверить, что в iPhone 14 будет повторно использоваться прошлогодний чип. Если на новый телефон не будет снижена цена, повторное использование старого процессора расстроит некоторых клиентов. Это также немного подорвет флагманский статус iPhone 14 — я имею в виду, что новый iPhone SE также использует чип A15.

Только две модели Pro будут обновлены до процессора A16, а модели 14 и 14 Max останутся с процессором A15. Все четыре новые модели, скорее всего, будут поставляться с 6 ГБ ОЗУ, разница будет заключаться в LPDDR 5 (14 Pro и 14 Pro Max) и LPDDR 4X (14 и 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX

— 郭明錤 (Минг-Чи Куо) (@mingchikuo) 13 марта 2022 г.

Кажется более вероятным, что Apple представит два уровня процессоров A16. Это то, что Apple сделала с чипсетом M1 , и линейка iPhone 13 технически использует два уровня A15. Apple вставила дополнительные ядра графического процессора и оперативную память в процессор A15 iPhone 13 Pro и Pro Max — она просто не прилагала особых усилий для рекламы разницы.