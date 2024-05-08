Компания Apple официально завершила производство iPad 9

Apple представила новые модели iPad Air и iPad Pro в рамках мероприятия Let Loose, а с выходом новинок компания отказывается от более старых моделей.

То есть iPad 9 теперь уходит в прошлое, так как Apple официально завершила его производство. Стоит заметить, что этот планшет оказался последним, которые имел Lightning и кнопку «Домой».

Тем не менее в продаже iPad 9 все еще будут, пока не иссякнут запасы в сторонних магазинах.

Наряду с этим снизилась цена на iPad 10. Теперь этот планшет продается в США по цене от 349 долларов вместо 449 долларов.