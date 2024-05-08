Apple выпустила чехол-клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro (2024), который предлагает улучшенные возможности и функциональность.

Обновленный Magic Keyboard имеет дополнительные функциональные клавиши, включая кнопку Esc, а также 14 клавиш для регулировки яркости экрана, управления медиа-контентом и громкостью. Клавиши имеют низкую длину хода в 1 мм и подсветку.

Трекпад Magic Keyboard увеличился в размерах и получил тактильную обратную связь и поддержку жестов Multi-Touch. Чехол-клавиатура подключается к iPad Pro с помощью магнитов, а для зарядки как самой клавиатуры, так и планшета предусмотрен порт USB-C.

Magic Keyboard совместим только с iPad Pro 10-го поколения и доступен в версиях для 11-дюймового и 13-дюймового планшета. Чехол-клавиатура предлагается в двух цветах: белом и черном.

Стоимость нового чехла Magic Keyboard составляет 299 долларов.