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Исполнительный директор Xiaomi намекнул на скорый анонс Xiaomi 14 Ultra

Автор На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Хiaomi готовится к выпуску долгожданного смартфона Xiaomi 14 Ultra, но официального объявления пока не было. Однако руководитель компании намекнул на возможный близкий запуск в сообщении на Weibo. Ранее было немало сообщений о грядущей новинке, в том числе сливали и даже фотографии тестового образца модели.

Ожидалось, что запуск Xiaomi 14 Ultra состоится в конце первого квартала 2024 года, возможно в марте. Однако, есть предположение, что дебют смартфона состоится в рамках MWC 2024, которое пройдет с 26 по 29 февраля.

Хотя официальных анонсов пока не было, президент и партнер Xiaomi Group Лу Вэйбин поделился своими планами использования нового смартфона с отличными возможностями для фотосъемки.

Xiaomi 14 Ultra, как ожидается, будет иметь улучшенную технологию камеры, поэтому это, вероятно, то, о чем он говорил.

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