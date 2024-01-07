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Новый Xiaomi 14 Ultra впервые представлен на «живых» фотоснимках

Автор На чтение 2 мин Просмотров 11 Опубликовано

Xiaomi выпустила смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro в октябре. Однако уже некоторое время ходят слухи о более высоком уровне модели с приставкой к названию «Ultra». Хотя Xiaomi официально не подтвердила его существование, изображения устройства подтверждают слухи.

Новый Xiaomi 14 Ultra впервые представлен на "живых" фотоснимках

На фотографиях, возможно, сделанных во время раннего тестирования камеры, телефон скрыт в защитном чехле. Это не позволяет увидеть его общий дизайн, но на нижней правой стороне камеры виден выступ с объективом перископа.

На этикетке присутствуют маркировки «N1», «P2» и «EU», которые предлагают загадочные подсказки. Согласно данным Xiaomiui, «N1» соответствует ожидаемому номеру модели флагмана, разработанного совместно с брендом Leica, что увеличивает вероятность того, что это действительно Xiaomi 14 Ultra. «P2» указывает на то, что это прототип, то есть еще не завершенная ранняя версия, а «EU» намекает на возможную глобальную версию, предназначенную для европейских рынков.

Новый Xiaomi 14 Ultra впервые представлен на "живых" фотоснимках

Хотя модуль камеры остается скрытым, ожидается, что он будет иметь знакомый круглый дизайн с четырьмя объективами.

Предположительно, Xiaomi 14 Ultra будет оснащен 50-мегапиксельным основным сенсором (Sony LYT 900 с оптической стабилизацией изображения) с переменной диафрагмой.

Ожидается, что в комплект поставки также войдут 50-мегапиксельный телеобъектив, еще один 50-мегапиксельный объектив для перископа и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Также появилась информация о возможном обновлении титановой рамы для Xiaomi 14 Ultra, которая заменит алюминиевую раму, используемую в обычной модели Xiaomi 14 Pro.

Новый Xiaomi 14 Ultra впервые представлен на "живых" фотоснимках

Также слухи говорят о наличии двусторонней связи и аккумуляторе емкостью 5180 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 90 Вт и 50 Вт.

Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra будет представлен в апреле 2024 года вместе с серией планшетов Xiaomi Pad 7.

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