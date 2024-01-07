Новый Xiaomi 14 Ultra впервые представлен на «живых» фотоснимках

Xiaomi выпустила смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro в октябре. Однако уже некоторое время ходят слухи о более высоком уровне модели с приставкой к названию «Ultra». Хотя Xiaomi официально не подтвердила его существование, изображения устройства подтверждают слухи.

На фотографиях, возможно, сделанных во время раннего тестирования камеры, телефон скрыт в защитном чехле. Это не позволяет увидеть его общий дизайн, но на нижней правой стороне камеры виден выступ с объективом перископа.

На этикетке присутствуют маркировки «N1», «P2» и «EU», которые предлагают загадочные подсказки. Согласно данным Xiaomiui, «N1» соответствует ожидаемому номеру модели флагмана, разработанного совместно с брендом Leica, что увеличивает вероятность того, что это действительно Xiaomi 14 Ultra. «P2» указывает на то, что это прототип, то есть еще не завершенная ранняя версия, а «EU» намекает на возможную глобальную версию, предназначенную для европейских рынков.

Хотя модуль камеры остается скрытым, ожидается, что он будет иметь знакомый круглый дизайн с четырьмя объективами.

Предположительно, Xiaomi 14 Ultra будет оснащен 50-мегапиксельным основным сенсором (Sony LYT 900 с оптической стабилизацией изображения) с переменной диафрагмой.

Ожидается, что в комплект поставки также войдут 50-мегапиксельный телеобъектив, еще один 50-мегапиксельный объектив для перископа и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Также появилась информация о возможном обновлении титановой рамы для Xiaomi 14 Ultra, которая заменит алюминиевую раму, используемую в обычной модели Xiaomi 14 Pro.

Также слухи говорят о наличии двусторонней связи и аккумуляторе емкостью 5180 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 90 Вт и 50 Вт.

Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra будет представлен в апреле 2024 года вместе с серией планшетов Xiaomi Pad 7.