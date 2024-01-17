Беспроводная камера для Xiaomi 14 Ultra появилась в китайской базе 3С

Xiaomi готовится представить флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra на китайском рынке в ближайшее время.

Комплект камеры для Xiaomi 14 Ultra появился в сертификационной базе 3C, который получит технологию Xiaomi Lens и поможет улучшить качество фотографий.

Сертификат 3C подтверждает поддержку зарядки 5 В и аккумуляторной батареи емкостью 1500 мАч. В списке указано, что комплект камеры не будет поставляться с адаптером питания.

Предыдущая модель флагманского смартфона Xiaomi, Xiaomi 13 Ultra, также поставлялась с комплектом беспроводной камеры, который включал чехол с переходным кольцом диаметром 67 мм, ручку камеры с кнопкой спуска затвора и крышку объектива. Это периферийное устройство поддерживает Bluetooth 5.0.

Цена предыдущей версии комплекта камеры составляла 799 юаней и она была совместима не только с Xiaomi 13 Ultra, но и с другими смартфонами Xiaomi.

Возможно, аналогичный ценовой диапазон будет предложен и для новой версии. Неясно, будет ли новый комплект камеры Xiaomi 14 Ultra доступен на международном рынке, поскольку предыдущая модель не была представлена за пределами Китая.

Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra будет выпущен по всему миру, поэтому комплект камеры, скорее всего, станет доступным и на мировом рынке.