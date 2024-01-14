Грядущий Xiaomi 14 Ultra может получить камеру под экраном

Уже не секрет, что китайская компания выпустить топовую версию смартфона Xiaomi 14 с приставкой к названию Ultra. Ранее уже публиковали первые живые фото новинки, которая, как прогнозируется, будет представлена в апреле.

Предполагается, что дебют смартфона состоится на одном мероприятии, посвященном запуску Xiaomi Pad 7. Между тем, инсайдеры раскрывают новые подробности о грядущем смартфоне, и на этот раз сообщается о наличии камеры под экраном.

Согласно отчету от GSMChina, Xiaomi 14 Ultra может быть оснащен камерой под дисплеем, при этом отмечается, что такое нововведение будет в одной из двух версий, где вторая версия получит обычную фронтальную камеру.

Слухи также указывают на то, что Xiaomi 14 Ultra будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с переменной диафрагмой и оптической стабилизацией изображения, а также телобъективом и сверхширокоугольным объективом.

Вместо алюминия, используемого в стандартной версии 14 Pro, устройство может получить титановую рамку. Также говорится о наличии двусторонней связи и аккумуляторе емкостью 5180 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки.