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Infinix скоро выпустит свой первый раскладной смартфон Zero Flip

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Производители смартфонов стараются выйти на рынок устройств с гибкими экранами. В скором времени на рынке появится много моделей раскладных смартфонов от разных производителей.

Инсайдеры регулярно публикуют информацию о готовящихся новых устройствах из этого сегмента. Так, недавно выяснилось, что в гонку намерена войти и компания Infinix.

Как выяснил портал Android Headlines, компания уже разрабатывает смартфон, который выйдет под названием Infinix Zero Flip.

Пока что нет подробностей о технических характеристиках устройства. Однако ожидается, что Infinix Zero Flip будет доступным по цене, но точный ценовой диапазон не уточняется.

Кроме того, в европейской базе данных обнаружен сертификат еще одной новой модели Infinix с номером X6860, но пока нет информации о том, что это за устройство.

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