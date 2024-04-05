Infinix скоро выпустит свой первый раскладной смартфон Zero Flip

Производители смартфонов стараются выйти на рынок устройств с гибкими экранами. В скором времени на рынке появится много моделей раскладных смартфонов от разных производителей.

Инсайдеры регулярно публикуют информацию о готовящихся новых устройствах из этого сегмента. Так, недавно выяснилось, что в гонку намерена войти и компания Infinix.

Как выяснил портал Android Headlines, компания уже разрабатывает смартфон, который выйдет под названием Infinix Zero Flip.

Пока что нет подробностей о технических характеристиках устройства. Однако ожидается, что Infinix Zero Flip будет доступным по цене, но точный ценовой диапазон не уточняется.

Кроме того, в европейской базе данных обнаружен сертификат еще одной новой модели Infinix с номером X6860, но пока нет информации о том, что это за устройство.